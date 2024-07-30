Статус "ребенок войны" в 2024 году: кто имеет право и какие документы необходимы

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Что такое статус "ребенок войны"

Правительственное постановление отмечает, что статус могут оформить дети, проживавшие в зоне боевых действий, получившие увечье, контузию или ранения, находившиеся в плену или похищенные.

Статус также предоставляется детям, подвергшимся сексуальному, физическому или психическому насилию, или если их родители-военнослужащие погибли во время исполнения служебных обязанностей.

В частности, это дети, которые испытали:

ранений;

контузий;

увечий;

стали жертвами психологического;

физического;

сексуального насилия;

были угнаны или незаконно вывезены за пределы страны;

содержались в плену.

Как оформить статус "ребенок войны"

Для получения статуса "ребенок войны" необходимо предоставить пакет документов в местные органы социальной защиты.

Основные документы таковы:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт заявителя (если заявление подает родственник ребенка);

документ, подтверждающий родство с ребенком;

справка о взятии ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);

паспорт-книжечка или ID-карта (при наличии);

загранпаспорт (если есть);

выписка из реестра территориальной общины (при наличии);

выписки из медицинских документов, подтверждающих ранение или консультации врача;

копии заявлений о совершении уголовных правонарушений в отношении ребенка и выписках из Единого государственного реестра досудебных расследований.

Подавать документы и заявление вправе:

законный представитель ребенка,

от 14 лет сам ребенок,

любые родственники ребенка (в том числе совершеннолетние братья или сестры, отчим или мачеха, тетя или дядя и т.п.),

представитель органа опеки и попечительства (если ребенок перемещается без родителей или заменяющих их представителей).

Льготы для "детей войны"

Статус "ребенок войны" не предусматривает отдельных выплат на общегосударственном уровне, однако имеющие его дети могут получать некоторые льготы и социальную помощь.

В частности:

бесплатное питание в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях;

ежегодная денежная помощь на оздоровление;

целевая поддержка для обучения и ежемесячные выплаты на проживание (около 3000 гривен);

помощь в получении образования и компенсация расходов на психологическую помощь.

В то же время, на местном уровне органы власти могут предоставлять дополнительные льготы в зависимости от решений конкретных территориальных общин. Это могут быть скидки на коммунальные услуги, транспортные расходы или другие формы социальной поддержки.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши граждане стали внутренне перемещенными лицами.

О том, какие в Украине есть льготы и возможности отдыха для детей-ВПЛ - читайте в материале РБК-Украина.

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