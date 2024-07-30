Статус "ребенок войны" в 2024 году: кто имеет право и какие документы необходимы

В 2024 году любое несовершеннолетнее лицо, пострадавшее от военных действий, может получить статус "ребенка войны", подав соответствующее заявление и документы.
Подробно о том, как это сделать, - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: сайт Кабинета министров, портал "Действие".
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Правительственное постановление отмечает, что статус могут оформить дети, проживавшие в зоне боевых действий, получившие увечье, контузию или ранения, находившиеся в плену или похищенные.
Статус также предоставляется детям, подвергшимся сексуальному, физическому или психическому насилию, или если их родители-военнослужащие погибли во время исполнения служебных обязанностей.
В частности, это дети, которые испытали:
Для получения статуса "ребенок войны" необходимо предоставить пакет документов в местные органы социальной защиты.
Основные документы таковы:
Статус "ребенок войны" не предусматривает отдельных выплат на общегосударственном уровне, однако имеющие его дети могут получать некоторые льготы и социальную помощь.
В частности:
В то же время, на местном уровне органы власти могут предоставлять дополнительные льготы в зависимости от решений конкретных территориальных общин. Это могут быть скидки на коммунальные услуги, транспортные расходы или другие формы социальной поддержки.
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши граждане стали внутренне перемещенными лицами.
О том, какие в Украине есть льготы и возможности отдыха для детей-ВПЛ - читайте в материале РБК-Украина.
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