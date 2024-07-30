Статус "дитина війни" у 2024 році: хто має право, та які документи необхідні

У 2024 році будь-яка неповнолітня особа, яка постраждала від воєнних дій, може отримати статус "дитини війни", подавши відповідну заяву та документи.
Детально про те, як цн зробити, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт Кабінету міністрів, портал "Дія".
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Урядова постанова зазначає, що статус можуть оформити діти, які проживали в зоні бойових дій, отримали каліцтво, контузію або поранення, перебували у полоні або були викрадені.
Статус також надається дітям, які зазнали сексуального, фізичного чи психічного насилля, або якщо їхні батьки-військовослужбовці загинули під час виконання службових обов'язків.
Зокрема, це діти, які зазнали:
Для отримання статусу "дитина війни" необхідно подати пакет документів до місцевих органів соціального захисту.
Основні документи такі:
Статус "дитина війни" не передбачає окремих виплат на загальнодержавному рівні, проте діти, які його мають, можуть отримувати деякі пільги та соціальну допомогу.
Зокрема:
Водночас на місцевому рівні органи влади можуть надавати додаткові пільги залежно від рішень конкретних територіальних громад. Це можуть бути знижки на комунальні послуги, транспортні витрати або інші форми соціальної підтримки.
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Про те, які в Україні є пільги та можливості відпочинку для дітей-ВПО - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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