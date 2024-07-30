Статус "дитина війни" у 2024 році: хто має право, та які документи необхідні

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Що таке статус "дитина війни"

Урядова постанова зазначає, що статус можуть оформити діти, які проживали в зоні бойових дій, отримали каліцтво, контузію або поранення, перебували у полоні або були викрадені.

Статус також надається дітям, які зазнали сексуального, фізичного чи психічного насилля, або якщо їхні батьки-військовослужбовці загинули під час виконання службових обов'язків.

Зокрема, це діти, які зазнали:

поранень;

контузій;

каліцтв;

стали жертвами психологічного;

фізичного;

сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі країни;

утримувалися в полоні​.

Як оформити статус "дитина війни"

Для отримання статусу "дитина війни" необхідно подати пакет документів до місцевих органів соціального захисту.

Основні документи такі:

свідоцтво про народження дитини;

паспорт заявника (якщо заяву подає родич дитини);

документ, що підтверджує спорідненість з дитиною;

довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

паспорт-книжечка чи ID-карта (за наявності);

закордонний паспорт (якщо є);

витяг з реєстру територіальної громади (за наявності);

виписки з медичних документів, які підтверджують поранення або консультації лікаря;

копії заяв про вчинення кримінальних правопорушень щодо дитини та витяги з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Подавати документи й заяву має право:

законний представник дитини,

від 14 років сама дитина,

будь-які родичі дитини (зокрема повнолітні брати чи сестри, вітчим або мачуха, тітка чи дядько тощо),

представник органу опіки й піклування (якщо дитина переміщується без батьків чи представників, які їх замінюють).

Пільги для "дітей війни"

Статус "дитина війни" не передбачає окремих виплат на загальнодержавному рівні, проте діти, які його мають, можуть отримувати деякі пільги та соціальну допомогу.

Зокрема:

безплатне харчування в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних закладах освіти;

щорічна грошова допомога на оздоровлення;

цільова підтримка для навчання та щомісячні виплати на проживання (близько 3 000 гривень);

допомога у здобутті освіти та компенсація витрат на психологічну допомогу​.

Водночас на місцевому рівні органи влади можуть надавати додаткові пільги залежно від рішень конкретних територіальних громад. Це можуть бути знижки на комунальні послуги, транспортні витрати або інші форми соціальної підтримки.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато наших громадян стали внутрішньо переміщеними особами.

Про те, які в Україні є пільги та можливості відпочинку для дітей-ВПО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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