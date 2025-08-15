ua en ru
Стартовал проект "Гуманное образование и волонтерство". Как может измениться школьная программа?

Украина, Пятница 15 августа 2025 15:00
Автор: Катерина Гончарова

UAnimals и Suziria Group запустили проект "Гуманное образование и волонтерство" программу для учителей, которая интегрирует заботу о животных и волонтерство в обучение и помогает детям в безопасной среде развивать эмпатию и действовать в пользу животных, людей и окружающей среды.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Что предлагает проект?

Благотворительный фонд UAnimals и один из лидеров украинского зоорынка Suziria Group разработали планы уроков, тетради с практическими заданиями, интерактивные игры и презентации, которые преподаватель может использовать в учебном процессе. Партнерами проекта стали методологи и учителя НУШ, образовательный центр "МрийДій" и ОС "Освитория". Все материалы базируются на актуальных государственных стандартах и подходах Новой украинской школы.

"Мы понимаем, насколько важно инвестировать в системные изменения, а не точечные решения, действовать на опережение, ориентироваться не только на количественные показатели, но и следить за качественными результатами. Результаты проекта будут творить положительные и качественные изменения в нашей жизни и последующих поколений", – говорит Анастасия Рудавка, руководитель департамента коммуникаций и развития корпоративно-социального бизнеса Suziria Group.

Программа построена на интерактивных методиках, ученики работают с реальными примерами. Все ресурсы и уроки находятся в свободном доступе на сайте. Учителя не должны выделять дополнительные часы в плане: все материалы интегрированы в обязательные темы НУШ. Позже хотят интегрировать учебные материалы в школьную программу на законодательном уровне.

Какая цель проекта?

По данным Euromonitor 2025, в Украине 17,7 млн домашних любимцев, 66,5% из них – кошки и собаки. Украина входит в топ-10 стран Европы по численности животных, опережая Австрию, Чехию, Грецию и Швецию. Но многие владельцы не знают базовых потребностей животных. С начала большой войны растет количество бездомных, поэтому программа должна обучать заботе и помощи животным с улицы и приютов.

"Материалы не ограничиваются домашними животными. Мы говорим об этическом отношении к диким животным, животным в сфере развлечений, на меховом производстве, тестировании косметики на животных и так далее. Но мы не даем готовые ответы, а даем возможность детям разобраться самим", – делится Ольга Чевганюк, руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals.

Исследования показывают: забота о животных уменьшает риск жестокости и насильственных преступлений, а гуманное образование эффективно формирует волонтерство. Поэтому проект работает над этим системно.

Практические занятия для учителей

22 августа "Гуманное образование и волонтерство" запускает серию открытых бесплатных вебинаров для педагогов. Во время онлайн-встреч можно будет ознакомиться с материалами проекта, получить практические инструменты для работы с темами гуманного отношения к животным в классе, пообщаться с теми, кто разрабатывал курс.

Учебные материалы проекта также будут размещены на платформе "Мрия", которую уже сейчас внедряет более 1 800 школ по всей Украине. Экосистема способна полностью заменить любой электронный или бумажный журнал и дневник.

13.08. стартовала регистрация на участие в вебинаре "Гуманное образование и волонтерство" от экспертов проекта для учителей младшей и средней школ, чтобы помочь качественно использовать учебные материалы в работе. 22.08 с 17:00 до 18:30 проведут первый вебинар. Зарегистрироваться, присоединиться к сообществу единомышленников и следить за новостями можно по ссылке. Учителя смогут получить сертификат повышения квалификации на 2 академических часа, в случае успешного прохождения теста.

Ранее стало известно, что в украинских школах внедряют раннюю профориентацию в школах. Теперь знакомиться с профессиями дети будут начинать с 5 класса.

Также в МОН рассказали РБК-Украина, возьмут ли ребенка в школу, если он не ходил в детсад. А также о том, чем детсады важны для раннего развития ребенка.

