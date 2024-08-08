Начало учебного года 2024: как будут учиться дети в разных регионах Украины

Следующий учебный год в украинских школах в значительной степени зависит от ситуации безопасности в Украине. Министерство образования и науки (МОН) опубликовало рекомендации для школ, однако конкретное планирование зависит от ситуации в разных регионах.

РБК-Украина узнало, когда начнется обучение в разных регионах и смогут ли дети вернуться к очной форме обучения.

Когда начнется обучение

Следующий учебный год в Украине начнется 2 сентября 2024 и продлится до 30 июня 2025 года. Министерство образования и науки Украины подтвердило в комментарии для РБК-Украина, что эти даты обязательны для всех учебных заведений, несмотря на предыдущие планы некоторых регионов начать обучение в августе.

Педагогические советы школ смогут самостоятельно определять структуру учебного года, включая продолжительность учебной недели и дня, а также организацию образовательного процесса. При этом учитываются особенности образовательной программы, объем нагрузки, возрастные и региональные особенности.

Безопасность учебных заведений

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки разрабатывают программу "Школа офлайн", направленную на возвращение к очной учебе. Главное требование для возобновления очного обучения – наличие безопасных укрытий в школах. В настоящее время 10 302 школы имеют собственные укрытия или используют укрытия в других зданиях. Государство выделило 2,5 млрд грн на строительство новых укрытий, из которых 57 строятся в приграничных и прифронтовых зонах и будут готовы к началу нового учебного года или до конца года.

Министр Михаил Федоров в колонке для РБК-Украина отмечает, что нужно еще не менее 165 укрытий, на что нужно около 14 млрд грн. Ведется активная работа по привлечению доноров и международных организаций по финансированию. Кроме укрытий, государство выделило 1 млрд грн на закупку автобусов для прифронтовых и приграничных регионов, чтобы обеспечить безопасный подвоз детей в школы с укрытиями.

Начало учебного года в Киеве

Учебный год в Киеве начнется с 1 сентября 2024 года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире КИЕВ24. Он акцентирует внимание на том, что обязательным условием работы детских садов и школ в Киеве наличие укрытий. Мэр столицы говорит, что сейчас активно продолжается работа в этом направлении и в Киеве продолжают строить и ремонтировать укрытия в учебных заведениях.

Учебный год во Львове

Во Львове учебный год начнется 2 сентября в соответствии с решением Кабинета Министров Украины. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что город будет соблюдать официальную дату начала обучения, несмотря на ранее объявленное планирование начать уроки 19 августа.

Садовый выразил обеспокоенность возможными проблемами с энергоснабжением и отоплением в зимний период, но отметил, что городские власти выполнят решение Кабмина. Начальник управления образования Львова Андрей Закалюк также подтвердил, что новый учебный год начнется 2 сентября в соответствии с постановлением Кабмина.

Начало учебного года в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области до 90% детей не смогут вернуться к очной учебе в школах из-за отсутствия укрытий. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Виктор Кимакович на совещании в Ивано-Франковской областной военной администрации.

По его словам, в разных районах области ситуация с отсутствием укрытий отличается: в Ивано-Франковском районе 25% учащихся не смогут посещать школы, в Калушском – 40,5%, в Коломыйском – 31,5%, в Косовском – 60%, в Надворнянском – почти 36%, а в Верховинском – 90%.

Кроме того, в Главном управлении ГСЧС в области отмечают, что 308 укрытий в школах не отвечают требованиям безопасности. В большинстве школ используются простейшие укрытия на первых этажах, такие как спортивные залы, столовые и классы, не обеспечивающие надлежащих условий безопасности.

Начало учебного года в Днепре

В Днепре обучение детей в 2024-2025 учебном году будет осуществляться в очном режиме, с возможностью дистанционной формы и сменности обучения, сообщает Telegram-канал Департамента гуманитарной политики горсовета. Учащиеся начальных классов будут учиться исключительно в первую смену. Родители имеют право выбирать форму обучения для своих детей, включая дистанционное обучение, для которого в учебных заведениях будут формироваться отдельные классы.

Для детей, находящихся за границей, родители могут выбрать одну из предусмотренных законодательством форм обучения: экстернат, семейный или дистанционный. Городской совет Днепра принял решение об организации образовательного процесса, в частности, утвержден план размещения учебных заведений без укрытий для совместной организации обучения.

Для 12 заведений, не имеющих укрытий, за счет городского бюджета предусмотрен подвоз учащихся в базовые учебные заведения и в обратном направлении.

Начало учебного года в Запорожской области

К концу 2024 года на офлайн-обучение должны выйти около 45 тысяч детей. Об этом сообщила директор областного департамента образования и науки Людмила Бухарина. Со 2 сентября офлайн будут учиться 24 тысячи детей, а к концу года для 44 589 учащихся будут созданы необходимые условия для офлайн-обучения. Родители смогут посетить укрытие в школах до принятия решения.

Начало учебного года в Донецкой области

В Донецкой области учебный год начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года. Формат обучения будет исключительно дистанционным из-за ситуации в безопасности в регионе, о чем пишет Общественное Донбасс со ссылкой на департамент образования и науки Донецкой облгосадминистрации.

В новом учебном году планируют открыть 256 школ, где будут учиться 81400 школьников. Празднование начала обучения состоится в дистанционном формате.

Для поддержки дистанционного обучения школьникам Донбасса в 2023-2024 годах передали более семи тысяч гаджетов: 371 планшет и 7156 ноутбуков. Окончательная информация о контингенте учащихся и количестве 1-х классов будет известна 2 сентября 2024 года.

Обучение в Херсонской области

В 2024-2025 учебном году на правобережной Херсонской области внедрят смешанную систему обучения в пяти школах и одном детсаду. Около восьмисот детей смогут несколько раз в неделю учиться офлайн при условии обучения в укрытиях и удаленности от линии фронта.

После почти четырех лет дистанционного обучения через пандемию и войну, в некоторых учебных заведениях обустроены укрытия и цифровые образовательные центры. Завершаются работы по безопасности и пожарной сигнализации, чтобы дети могли вернуться в школы.

Обучение в Одесской области

Школьники в Одесской области будут учиться очно в школах, где есть укрытия. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В общей сложности за школьные парты сядут около 265 тысяч учащихся, а очный формат обучения обеспечат около 600 школ.

В области продолжается увеличение количества сооружений гражданской защиты в учебных заведениях: в текущем году выполнили ремонт в 189 укрытиях школ, а до конца года планируют отремонтировать еще 131 хранилище. В образовательную сеть Одесской области входят 807 заведений дошкольного образования, 702 школы, 99 заведений внешкольного образования, 27 заведений профессионально-технического образования, 37 профессиональных вузов и 17 высших учебных заведений.

Обучение в Черновицкой области

В школах Черновицкой области обучение начнется 2 сентября. В то же время, некоторые училища и университеты начнут учебный год раньше.

Большинство учебных заведений, включая гимназий, лицеев, профессиональных лицеев, Буковинский государственный медуниверситет, Черновицкий юридический учебно-научный институт "Одесская юридическая академия", частное учебное заведение "Буковинский университет", Черновицкий институт Международного гуманитарного университета сентября.

Для студентов первого курса обучение также начнется 2 сентября, учитывая продолжительность вступительной кампании.