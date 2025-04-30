Второй шанс. Когда и как зарегистрироваться на дополнительную сессия НМТ-2025
Выпускники, которые не успели зарегистрироваться на основную сессию НМТ-2025, имеют шанс с 9 по 14 мая 2025 года подать документы на дополнительную сессию.
РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО рассказывает о том, когда и как можно зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ-2025.
Кто может зарегистрироваться на НМТ
Зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ могут лица, которые:
- находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;
- по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться на НМТ во время основного периода регистрации;
- регистрировались в основной период регистрации, но им отказали;
Чтобы зарегистрироваться, нужно загрузить в личный кабинет:
- заявление на участие в дополнительной сессии;
- документ, подтверждающий уважительную причину, почему не смогли принять участие в основной сессии.
В регистрации могут отказать, если:
- указанная недостоверная информация;
- копии документов не загружены или они не отвечают требованиям законодательства;
- организаторы не смогут обеспечить особые (специальные) условия для прохождения НМТ, указанных в медицинском заключении.
В случае отказа решение можно оспорить. Для этого следует подать в Украинский центр апелляционное заявление.
Обработка предоставленной информации осуществляются в течение 10 рабочих дней. Информацию о допуске/недопуске лица к участию в дополнительных сессиях НМТ отмечают в его персональном кабинете.
Кто может зарегистрироваться во время основной сессии
Участники основной сессии могут зарегистрироваться на дополнительную в течение трех рабочих дней со дня проведения сессии НМТ в следующих случаях:
- они имели уважительную причину и этому есть документальное подтверждение;
- участвовали в международных или всеукраинских конкурсах, олимпиадах и т.д;
- пришли, но тест прервали из-за плохого самочувствия, технических сбоев или угрозы в ТЭЦ.
Участники, которые принимали участие в международных, всеукраинских мероприятиях и поэтому не смогли прийти на тестирование, должны подать в региональный ЦОКО, через который они регистрировались, заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий.
Также нужно подать один из документов, удостоверяющий основания для допуска к участию в дополнительных сессиях, в течение 3 рабочих дней со дня проведения НМТ, в который они должны были проходить тестирование
Варианты подачи документов:
- отправить по почте (учитывая день проведения НМТ и время, необходимое на доставку документов);
- по электронной почте (датой отправки входящего письма считается дата, зафиксированная в электронном ящике регионального ЦОКО);
- лично принести или передать через уполномоченное им лицо.
Подать заявление для прохождения НМТ во время дополнительных сессий в ТЭЦ, не выходя из него, могут участники в день проведения основной сессии НМТ, которые:
- участвовали в основной сессии НМТ, но не смогли начать или завершить выполнение заданий из-за возникновения в ТЭЦ форс-мажорных обстоятельств;
- участвовали в НМТ, но произошло нарушение процедуры проведения НМТ в ТЭЦ.
Зарегистрироваться на дополнительную сессию можно в день прохождения основной (фото иллюстративное: Getty Images)
В этих случаях решение о допуске к участию в дополнительных сессиях принимает регламентная комиссия при региональном ЦОКО на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ.
К дополнительным сессиям допускают участников, если апелляционная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования удовлетворила ходатайство об аннулировании их результата НМТ. Информацию о решении о допуске/недопуске лица к участию в дополнительных сессиях НМТ отмечают в его персональном кабинете.
В случае, когда участники основных сессий не смогли завершить тестирование, поэтому зарегистрировались в дополнительной сессии, но не приняли участия в ней, могут по решению апелляционной комиссии при УЦОКО восстановить результаты основной сессии. Для этого участнику нужно подать заявление в Украинский центр оценивания качества образования не позднее 25 июля 2025 года.
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