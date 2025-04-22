Английский язык бьет рекорды: какие предметы выбирают поступающие на НМТ-2025

В 2025 году английский язык стал самым популярным выбором среди поступающих на НМТ. Наименьшей популярностью пользуются физика и химия.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя Министра образования и науки Украины Михаила Винницкого во время брифинга .

Какие предметы наиболее популярны среди поступающих

Он отмечает, что всего в этом году насчитывается 312 тысяч абитуриентов, из которых 114 тысяч выбрали английский язык как четвертый предмет. Это более трети всех участников теста.

Другие популярные предметы включают географию (72 тысячи поступающих) и биологию (62 тысячи поступающих), что логично для лиц, планирующих поступать на медицинские и смежные специальности. Украинскую литературу выбрали 46 тысяч поступающих.

Какие предметы наименее популярны среди поступающих

Однако среди участников НМТ в этом году наблюдается низкий спрос на физику и химию. Физику выбрали только 8800 человек, а химию - только 2800, что, по словам Винницкого, является слишком низкими цифрами для таких важных наук.

Чтобы мотивировать будущих абитуриентов выбирать эти предметы, Министерство образования ввело нововведение. Поступающие, которые выбирают физику или химию, будут получать дополнительный коэффициент при поступлении. Эта мера призвана изменить ситуацию и привлечь больше учеников к изучению естественных наук.

Министерство надеется, что этот подход поможет заинтересовать учеников и будет способствовать развитию науки в Украине в будущем.