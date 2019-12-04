Стартував продаж квитків на Євро-2020

У середу, 4 грудня, стартує продаж квитків на чемпіонат Європи з футболу, який пройде у 2020 році в різних європейських містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЄФА.

Як зазначається, квитки можна буде придбати лише на офіційному сайті УЄФА. Прийом заявок на придбання квитків розпочнеться з 15:00 за київським часом, а завершиться 18-го грудня о 15:00. Купити квитки можуть вболівальники з 20 країн-учасниць Євро-2020, а також вболівальники з нейтральних країн.

Зазначимо, це буде перший чемпіонат Європи, який пройде не на території однієї або двох країн, що межують одна з одною, а на 12 стадіонах 12 міст 11 держав (12 національних асоціацій УЄФА).

Фінальний турнір чемпіонату Європи пройде з 12 червня по 12 липня.

Нагадаємо, раніше збірна України дізналася імена команд, з якими зіграє на європейській першості. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі C. Українські футболісти завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.

РБК-Україна писало, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив в список 10 кращих футбольних наставників 2019 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Також повідомлялося, що збірна України втратила дві позиції в рейтингу ФІФА, пропустивши вперед США та Уельс.