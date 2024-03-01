Старт Формулы-1, дерби Манчестера и хоккейное соперничество побережий: анонс выходных в спорте

Гран-при Бахрейна

2 марта, 17:00, Сахир, "Сахир", телетрансляция на Setanta Sports+

Королева автоспорта вернулась после 3-месячной паузы. В первый гоночный уикенд пилоты будут соревноваться на островах в Персидском заливе. Начало сезона позволит двум десяткам гонщиков мечтать о титуле. Но, конечно, трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булла" – главный фаворит. Главным же конкурентом нидерландца следует считать Льюиса Хэмилтона, начинающего последний танец с "Мерседесом" перед сенсационным переходом в "Феррари" на сезон-2025.

"Валенсия" – "Реал"

2 марта, 22:00, Валенсия, "Месталья", трансляция на MEGOGO

Некогда принципиальная битва грандов теперь получила украинскую окраску. На поле "Местальи" форвард сборной Украины Роман Яремчук попытается забить голкиперу национальной команды Андрею Лунину. Последний выиграл конкуренцию за роль основного в "Реале" до конца сезона. Его соотечественник с тремя мячами во всех турнирах до сих пор в поисках своего места в "Валенсии". Если Яремчук стремится остаться в Испании, то время для регулярных голевых подвигов.

Фото: Роман Яремчук в чемпионате забил "Вильярреалу" и "Альмерии" (twitter.com/valenciacf)

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

3 марта, 17:30, Манчестер, "Этихад", телетрансляция на Setanta Sports

На разных полюсах к дерби дождливого английского мегаполиса подошли команды Хосепа Гвардиолы и Эрика тен Хага. "Сити" пока не избавился от навязчивой конкуренции "Ливерпуля" и лондонского "Арсенала" за титул, но остается главным претендентом на "золото". Тем временем для "Юнайтед" раньше времени наступила решающая пора. Поражение в дерби и еще несколько неудачных результатов будут стоить "красным дьяволам" места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

"Лос-Анджелес" – "Нью-Джерси"

3 марта, 22:30, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляция на Setanta Sports+

Противостояние Запада и Востока всегда важно в американском спорте. Новая страница будет написана в Городе ангелов, в который приедут хоккейные "Девилз". Пока ни "Лос-Анджелес", ни "Нью-Джерси" не гарантировали себе места в плей-офф сезона. Более того, гости поединка на 5 очков отстают от "Филадельфии", которая последней проходит в следующую стадию. Итак, победа больше нужна "Девилз". Но и "Кингз" стоило бы победить после трех поражений в пяти последних матчах.

Фото: В середине февраля "Кингз" победили "Девилз" в Ньюарке (nhl.com)

"Бостон" – "Голден Стэйт"

3 марта, 22:30, Бостон, "Ти-Ди Гарден", телетрансляция на Setanta Sports

Гонки за местами в плей-офф продолжаются и в заокеанском баскетболе. Правда, "Селтикс" можно уже не беспокоиться – лидерство в Восточной конференции на этом этапе гарантировало проход дальше. А вот "Уорриорз" находятся на грани. Именно титулованные калифорнийцы замыкают первую десятку на Западе. Хотя сзади неубедительные "Юта", "Хьюстон" и "Мемфис", но команде Стива Керра хочется как можно быстрее запрыгнуть в вагон счастливчиков регулярного сезона.