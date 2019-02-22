Старші міністри уряду Британії хочуть відставки Мей, - The Guardian

Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit

Старшие министры правительства Британии хотят, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание The Guardian.

Министры хотят отставки Мэй после завершения первого этапа переговоров по Brexit и, чтобы она дала возможность провести следующий этап переговоров новому лидеру. Кто этот новый лидер министры не указали. В противном случае она рискует столкнуться с вотумом недоверия в конце года, добавили министры.

Напомним, ранее дипломаты заявляли, что Европейский союз и Великобритания практически договорились о новом соглашении по выходу Британии из блока.

До этого члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которое призвало правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93. После этого Мэй поехала в Брюссель, чтобы встретиться с Юнкером и обсудить Brexit.

Также представители оппозиционной Лейбористской партии требовали от Мэй провести голосование по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) до конца февраля.