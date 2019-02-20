У Брюселі вже почали переглядати угоду про Brexit, - МЗС Іспанії

Фото: Хосе Боррелл (twitter la-croix.com)

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей прибула до Брюсселя у середу, 20 лютого у пошуках змін до угоди про Brexit

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Боррелл заявив, що в Брюсселі вже укладають нову угоду про Brexit (вихід Британії з ЄС, - ред.). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей прибула до Брюсселя у середу, 20 лютого у пошуках змін до угоди про Brexit, а саміт в Єгипті у неділю, 24 лютого розглядається як нова можливість для переговорів сторін.

"Я думаю, що домовленість укладається вже, не треба їхати в Шарм-ель-Шейх, щоб це зробити. Існує постійний контакт", - сказав Боррелл.

Раніше Мей заявила, що незважаючи на те, що депутати Палати громад і виступили 14 лютого проти підходу уряду в справі реалізації Brexit, що "викликає розчарування", Мей все одно пообіцяла, що буде домагатися від влади Європейського союзу внесення змін у режим підтримки перебування Північної Ірландії в митному союзі і єдиному ринку ЄС.

Як писало РБК-Україна, члени Палати громад парламенту Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93.

Крім того, члени парламенту відкинули поправку лейбористів, яка вимагала від уряду провести голосування по Brexit до 27 лютого, а в іншому випадку - дозволити парламенту проголосувати за альтернативними планами.