Старшая школа по-новому: что изменится для учеников уже с 2027 года

В Украине меняют подход к обучению в старших классах: у школьников будет больше времени на предметы, которые отвечают их интересам и планам на будущее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные МОН .

Что изменится для старшеклассников

С сентября 2026 реформу старшей профильной школы пилотируют 150 академических лицеев. В 2027 году ее планируют распространить на более 2 тысяч учебных заведений.

Новая модель предполагает, что обязательные предметы останутся, но ученики получат больше времени на курсы, отвечающие их интересам.

В 10 классе школьники смогут попробовать разные профили обучения, а в 11-12 классах - углубленно изучать выбранные предметы.

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Также в старшей школе планируется увеличить количество практических занятий. Например, на уроках естественных дисциплин ученики смогут самостоятельно формулировать гипотезы, проводить эксперименты, анализировать результаты и делать выводы.

Изменится и оценка: учителя будут учитывать не только правильность ответа, но и то, как ученик дошел до нее, смог ли проверить предположения и исправить ошибки.

В лицеях обустраивают лаборатории

Для практического обучения школы получают современные лаборатории и STEM-пространства. Проект Modern Learning Spaces охватывает 250 учебных заведений в 22 областях Украины.

Школьные команды при поддержке специалистов определяют, как обустроить помещение, какая мебель и оборудование нужны для исследований и практических занятий.

В рамках проекта школы также получают поддержку организации учебного пространства в соответствии со своими образовательными потребностями.

Когда реформу внедрят по всей Украине

С сентября 2026 года новую модель обучения тестируют в 150 академических лицеях. Их опыт должен помочь подготовить национальное внедрение старшей профильной школы.

В 2027 году реформу планируют распространить более чем на 2 тысячи академических лицеев по всей Украине.

При внедрении изменений Министерство образования и науки предусматривает методическую поддержку и обучение учителей, чтобы помочь им перейти к новым программам и форматам работы.