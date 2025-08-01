Свитолина и Стародубцева сыграют на супертурнире в Канаде: какие прогнозы и где смотреть матчи сегодня
Вслед за Мартой Костюк и Даяной Ястремской, которые накануне успешно преодолели 3-й круг турнира WTA 1000 в канадском Монреале, сегодня свои матчи этого раунда проведут еще две отечественные теннисистки - Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.
Какие прогнозы и где и когда смотреть матчи - подскажет РБК-Украина.
В Стародубцеву никто не верит
Первой на корт выйдет Стародубцева. Четвертая ракетка Украины и 73-я в мировом рейтинге она сыграет с датчанкой Кларой Таусон (№ 19 WTA). Этот поединок начнется не раньше 19:30 по киевскому времени.
Обе теннисистки впервые принимают участие в канадском турнире. Ранее они между собой не встречались. В предстоящем матче букмекеры отдают значительное преимущество датской спортсменке. Ставки на ее успех принимаются в диапазоне - 1,28-1,32. Тогда как победа украинки оценивается в 3,40-3,75.
Победительница матча в следующем круге встретится с лучшей в паре Ева Лис (Германия) - Ига Свёнтек (Польша).
Очередная "нейтралка" для Свитолиной
Лидер украинского тенниса и 13-я ракетка мира Свитолина в предыдущем круге обыграла "нейтральную" россиянку Камиллу Рахимову, а теперь выйдет против другой беспрепятственной соперницы - Анны Калинской (№31 WTA). Этот поединок стартует не раньше 2:30 по Киеву.
Ранее Свитолина дважды встречалась с Калинской и в обоих матчах праздновала победу. Последний раз теннисистки пересекались в феврале в Дубае, где украинка была сильнее.
И в предстоящем противостоянии специалисты видят украинку явной фавориткой. На ее победу выставляют коэффициенты - 1,32-1,36. Шансы Калинской оценивают в - 3,20-3,25.
Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против американки Аманды Анисимовой, либо против Эммы Радукану из Великобритании.
Где смотреть матчи
Расписание игр украинок 1 августа
- Не раньше 19:30, Юлия Стародубцева - Клара Таусон
- Не раньше 2:30, Элина Свитолина - Анна Калинская
Официальным транслятором турнира WTA 1000 в Монреале в Украине является Setanta Sports. Матчи в прямом эфире будут доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+.
Ранее рассказали, как Марта Костюк в драматическом противостоянии одолела экс-россиянку.
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