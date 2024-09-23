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Костюк сохранила статус первой ракетки Украины, Стародубцева обновила личный рекорд

Киев, Понедельник 23 сентября 2024 10:29
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Костюк сохранила статус первой ракетки Украины, Стародубцева обновила личный рекорд Фото: Марта Костюк стремится завершить год в первой двадцатке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк удержалась в топ-20 рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а ее соотечественница Юлия Стародубцева продолжила прогресс на пути к первой сотне классификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

22-летняя теннисистка осталась национальным лидером в теннисе, сохранив 18-ю позицию в списке сильнейших. В свой актив она записала 2493 зачетных балла.

После Костюк другие украинки улучшили положение. Даже Элина Свитолина, досрочно завершившая сезон и легшая на операционный стол, поднялась на 27-е место. Далее расположились Даяна Ястремская (35-я позиция), Ангелина Калинина (48-я) и Леся Цуренко (88-я).

Стародубцева поднялась на 115-е место в рейтинге WTA и обновила личный рекорд. За неделю она пошла вверх на три позиции. Тем временем Дарья Снигур оказалась на 124-й позиции, а Катарина Завацкая потеряла две и теперь идет на 174-й строчке.

Минимальные изменения произошли в топ-10 классификации. Полячка Ига Свентек осталась первой ракеткой мира, а Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пегула могут только грезить лидерством. Вернулась в первую десятку чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Костюк сохранила статус первой ракетки Украины, Стародубцева обновила личный рекорд

К слову, ранее Костюк проиграла в 1/4 финала Korea Open россиянке Шнайдер.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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