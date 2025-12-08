У Стармера сказали, на чем будут базироваться переговоры с Зеленским по миру в Украине
В Британии рассказали о грядущем визите президента Владимира Зеленского в Лондон, запланированном на 8 декабря. Также уже примерно известна повестка дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден заявил, что принципом переговоров будет то, чтобы у Украины была возможность самостоятельно решать свое будущее.
"Это действительно переломный момент. Все хотят, чтобы война закончилась, но они хотят, чтобы это закончилось таким образом, чтобы у Украины была свобода выбора в будущем", - сказал он.
Также Макфадден заявил, что это означает "справедливое завершение войны", а также "гарантии безопасности для Украины в будущем".
"А не абсолютно беззубую организацию, которая не способна решать свое будущее", - подытожил он.
Bloomberg также пишет, что европейские сторонники Украины надеялись: если они смогут поддержать Киев в течение зимы, экономические проблемы РФ в следующем году обострятся и российский диктатор Владимир Путин потеряет свое переговорное влияние.
Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе. Как он заявил, будут консультации с европейскими лидерами.
Также сообщалось, что прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты.