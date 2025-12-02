ua en ru
Стармер сделал резкое заявление в адрес Китая, назвал его "национальной угрозой"

Британия, Вторник 02 декабря 2025 04:43
Стармер сделал резкое заявление в адрес Китая, назвал его "национальной угрозой" Фото: Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Великобритания формирует новую линию поведения в отношении Китая, пытаясь объединить защиту национальной безопасности и развитие экономических связей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Китай представляет "угрозу национальной безопасности" для страны, однако подчеркнул, что расширение экономического сотрудничества остается в интересах Лондона.

Лейбористское правительство рассматривает обновление политики в отношении Пекина как один из приоритетов и стремится сбалансировать взаимодействие, которое в последние годы приобретало то напряженный, то хаотичный характер.

За последнее десятилетие британский подход претерпел резкие изменения: от стремления стать ключевым европейским партнером Китая до открытой критики в период ухудшения отношений.

Стармер отметил необходимость отказаться от крайностей и перейти к прагматичному формату сотрудничества, заявив: "можно работать и торговать со страной, одновременно защищая себя".

Политический контекст и визиты

Решение охарактеризовать Китай как угрозу появилось после того, как судебное разбирательство по делу об обвинениях в шпионаже провалилось из-за отсутствия официального определения статуса Пекина.

Стармер считает слабую дипломатическую активность предыдущего правительства просчетом, указывая, что лидеры Франции и Германии посещали

Китай несколько раз, тогда как последний визит британского премьера состоялся в 2018 году. По данным источников, подготовка к поездке Стармера в Китай уже ведется.

Экономические возможности

Премьер подчеркнул, что безопасность остается безусловным приоритетом: "Защита нашей безопасности не подлежит обсуждению – это наша первая обязанность".

При этом он отметил, что там, где риски минимальны, бизнесу следует усиливать взаимодействие с китайским рынком.

В качестве перспективных сфер он назвал финансы, профессиональные услуги, креативные индустрии, фармацевтику и сегмент товаров класса люкс, подчеркнув значительный экспортный потенциал этих отраслей.

Напоминаем, что британские власти решили временно не вводить ограничительные меры против "Лукойла", продлив разрешение на операции с международной структурой компании до конца февраля 2026 года, что фактически отсрочило применение санкций.

Отметим, что Лондон подтверждает готовность рассмотреть размещение своих военных в Украине после окончания активных боевых действий, заявил представитель офиса премьер-министра Кира Стармера, подчеркнув, что соответствующие решения будут приниматься с учетом ситуации на месте.

