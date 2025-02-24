Стармер о заявлениях Трампа: он изменил глобальный разговор и создал возможность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы британского правительства Кира Стармера во время саммита "Поддержи Украину".

По его мнению, сейчас нужно привлечь "коллективную силу коллективную силу к мирным усилиям".

"Президент США Дональд Трамп изменил глобальную дискуссию за последние несколько недель, и это создало возможность для нас правильно определить основы. Если мы хотим, чтобы мир наступил, нам нужно иметь место за столом, и любое урегулирование должно базироваться на суверенной Украине, подкрепленной сильными гарантиями безопасности", - подчеркнул он.

Стармер подчеркнул, что его страна "готова, и желает поддержать это войсками на местах вместе с другими европейцами и при надлежащих условиях".

Заявления Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах обвинил Европу в том, что она меньше тратит денег на помощь Украине, чем США.

Недавно спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон собирал "экстренный саммит" после заявлений Келлога. Известно, что Макрон на следующей неделе посетит США. Также к Трампу поедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как сообщают западные СМИ, он представит Трампу план размещения войск в Украине. План предусматривает отправку 30 тысяч европейских военных в Украину.

В то же время, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине во время встречи с президентом Трампом на этой неделе.