ua en ru
Пн, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стармер призовет Европу взять на себя больше ответственности за оборону, - Bloomberg

Понедельник 03 февраля 2025 02:47
UA EN RU
Стармер призовет Европу взять на себя больше ответственности за оборону, - Bloomberg Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Британии Кир Стармер совершит сегодня визит в Брюссель на неформальное заседание Европейского совета. Он призовет лидеров взять на себя на себя большую часть ответственности за оборону и безопасность континента от возросших угроз со стороны Москвы, а также продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над продолжением давления, направленного на доходы от энергоносителей и компании, снабжающие его ракетные заводы, чтобы сократить военную машину Путина", - должен сказать Стармер в своей речи.

Он также представит амбициозное партнерство Британии и ЕС сфере обороны и безопасности. Цель - расширить сотрудничество в борьбе с общими угрозами, трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.

Bloomberg отмечает, что ЕС, Великобритания и США, ввели экономические санкции проти Москвы, пытаясь нанести удар по российской экономике. Однако указы президента США Дональда Трампа о приостановке и переоценке иностранной помощи США, а также его желание быстро закончить войну - вызвали обеспокоенность относительно того, как долго США будут продолжать помогать Киеву и оказывать давление на военный бюджет российского диктатора Владимира Путина.

Война РФ против НАТО

Напомним, вчера госсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны готовится к войне и больше тратить средств на оборону. В ином случае, Россия "может что-то попробовать так же, как в Украине".

Также он анонсировал, что будущая квота расходов на оборону стран НАТО будет составлять составлять больше, чем 2% ВВП. Решение по поводу размера взноса уже будет принято в ближайшие месяцы, и может составить от 3% или 3,5%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Великобритания Война в Украине
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб выпустила РФ по Украине за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб выпустила РФ по Украине за неделю
DAILY
Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе