Стармер взял ответственность за провал на выборах, однако пообещал бороться за должность

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не покинет пост, несмотря на разгромное поражение лейбористов на местных выборах и растущее давление внутри партии. Сразу после речи британские государственные облигации упали, а новые голоса внутри партии призвали его уйти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
рынок не верит
Доходность 10-летних британских гособлигаций выросла на 0,06 процентного пункта - поднявшись выше 5%. Доходность 30-летних, более чувствительных к политической нестабильности, выросла на 0,10 пункта до 5,67%. Британские облигации показали худший результат по сравнению с другими европейскими рынками.
Что сказал Стармер
В ключевой речи премьер признал, что часть людей им "разочарована", взял ответственность за результаты выборов, но заявил, что будет бороться за пост даже в случае внутрипартийного голосования.
"Я не уйду", - подчеркнул он.
Реакция внутри партии
Депутат Кэтрин Уэст, которая угрожала немедленно бросить вызов Стармеру, отступила от этого плана, но объявила о сборе подписей среди лейбористских депутатов - с требованием установить сроки выборов нового лидера в сентябре. Председатель влиятельной "Группы роста" Крис Кертис также призвал премьера уйти.
Министр культуры Лиза Нанди поддержала возвращение мэра Манчестера Энди Бернема в Вестминстер. Вокруг министра здравоохранения Уэса Стритинга продолжаются слухи о возможном вызове Стармеру - его союзники это отрицают.
Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится к ключевой речи, которая может определить его политическое будущее. Поводом стало разгромное поражение лейбористов на местных выборах, в частности историческая потеря контроля в парламенте Уэльса.
Букмекеры оценивают вероятность отставки Стармера до конца года в 70%. Несколько потенциальных конкурентов в партии уже готовятся к борьбе за лидерство.
