Стармер надеется на прекращение огня в Украине уже к лету

Помимо своей надежды, британский премьер повторил призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, которые планируют разместить в Украине для наблюдения за миром. Он также подчеркнул, что прекращение огня в Украине должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", - сказал Стармер.

Кроме того, он настаивает на том, что Украине необходимо предоставить возможность определять условия любого мирного соглашения с РФ, и потребовал от Москвы согласиться на "безоговорочное прекращения огня".

"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безусловного прекращения огня", - заявил премьер Британии.

Также Кир Стармер отказался поддержать планы США официально признать Крым российским, о чем писали СМИ, как якобы одно из условий мирного соглашения.

"Это не мне решать. Это часть обсуждений", - сказал он.