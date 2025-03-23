Стармер рассказал, что отказался критиковать спор между Зеленским и Трампом под давлением

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что на него давили, чтобы он критически высказался относительно конфликта между президентами Зеленским и Трампом. Он признался, что отказался от этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The News York Times.

Во время встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на Кира Стармера было оказано давление со стороны окружения, чтобы он выступил с критическими заявлениями и использовал "цветастые прилагательные" для описания ситуации.

"В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень удачно, мы были под давлением, чтобы очень критически выступить с цветастыми прилагательными, чтобы описать то, что чувствовали другие", - заявил Стармер

Однако Стармер решил не поддаваться этому давлению и выбрал другой путь - стать посредником, чтобы помочь обеим сторонам найти общий язык и решить конфликт.

Стармер отправил своего советника по национальной безопасности, Джонатана Пауэлла, в Киев для проведения нескольких сессий с президентом Зеленским, чтобы помочь ему настроить отношения с Трампом.

По его словам, эти встречи были направлены на смягчение беспокойств Зеленского, в частности относительно прекращения огня в конфликте с Россией.

В ответ на прогресс, достигнутый в Киеве, Стармер позвонил Трампу, чтобы обсудить дальнейшие шаги и подготовить основу для телефонного разговора между президентами.

Это привело к тому, что Зеленский выразил свою поддержку миротворческим усилиям Трампа.