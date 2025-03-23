Стармер рассказал, что отказался критиковать спор между Зеленским и Трампом под давлением
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что на него давили, чтобы он критически высказался относительно конфликта между президентами Зеленским и Трампом. Он признался, что отказался от этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The News York Times.
Во время встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на Кира Стармера было оказано давление со стороны окружения, чтобы он выступил с критическими заявлениями и использовал "цветастые прилагательные" для описания ситуации.
"В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень удачно, мы были под давлением, чтобы очень критически выступить с цветастыми прилагательными, чтобы описать то, что чувствовали другие", - заявил Стармер
Однако Стармер решил не поддаваться этому давлению и выбрал другой путь - стать посредником, чтобы помочь обеим сторонам найти общий язык и решить конфликт.
Стармер отправил своего советника по национальной безопасности, Джонатана Пауэлла, в Киев для проведения нескольких сессий с президентом Зеленским, чтобы помочь ему настроить отношения с Трампом.
По его словам, эти встречи были направлены на смягчение беспокойств Зеленского, в частности относительно прекращения огня в конфликте с Россией.
В ответ на прогресс, достигнутый в Киеве, Стармер позвонил Трампу, чтобы обсудить дальнейшие шаги и подготовить основу для телефонного разговора между президентами.
Это привело к тому, что Зеленский выразил свою поддержку миротворческим усилиям Трампа.
Встреча Трампа и Зеленского
Напомним, что 28 февраля во время официального визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры между лидерами обострились из-за спора о подписании мирного соглашения и завершения войны.
Конфликт начался после заявления вице-президента США Джей Ди Венса, который подчеркнул, что единственным путем к миру является дипломатия с Россией. В ответ Зеленский обвинил Россию в нарушении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа.
Американский президент обвинял Зеленского в "игре с Третьей мировой войной".
После инцидента союзники США выразили поддержку Зеленскому, а демократы в Конгрессе раскритиковали Трампа.