Стармер розповів, що відмовився критикувати суперечку між Зеленським і Трампом під тиском

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів, що на нього тиснули, аби він критично висловився щодо конфлікту між президентами Зеленським і Трампом. Він зізнався, що відмовився від цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The News York Times.

Під час зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, на Кіра Стармера було здійснено тиск з боку оточення, щоб він виступив з критичними заявами та використовував "квітчасті прикметники" для опису ситуації.

"У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже вдало, ми були під тиском, щоб дуже критично виступити з квітчастими прикметниками, щоб описати те, що відчували інші", - заявив Стармер

Однак Стармер вирішив не піддаватися цьому тиску і обрав інший шлях - стати посередником, щоб допомогти обом сторонам знайти спільну мову та вирішити конфлікт.

Стармер відправив свого радника з національної безпеки, Джонатана Пауелла, до Києва для проведення кількох сесій з президентом Зеленським, аби допомогти йому налаштувати стосунки з Трампом.

За його словами, ці зустрічі були спрямовані на пом'якшення занепокоєнь Зеленського, зокрема щодо припинення вогню в конфлікті з Росією.

У відповідь на прогрес, досягнутий у Києві, Стармер зателефонував Трампу, щоб обговорити подальші кроки і підготувати основу для телефонної розмови між президентами.

Це призвело до того, що Зеленський висловив свою підтримку миротворчим зусиллям Трампа.