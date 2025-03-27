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Стармер: Россия затягивает мир, поэтому мир должен усилить санкции

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация пытается отсрочить перемирие. Именно поэтому партнеры Украины должны быть готовы к этому.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

По его словам, партнеры Украины согласились, что необходимо предоставить Киеву большую поддержку, "чтобы убедиться, что Украина находится в сильной позиции, как сейчас, так и во время дальнейших переговоров".

Он заявил, что "была полная ясность в том, что сейчас не время для отмены санкций".

"Наоборот, мы обсуждали, как можно усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США и заставить Россию сесть за стол переговоров путем дальнейшего давления со стороны этой группы стран", - сказал он.

На встрече также обсуждали "военные и оперативные" планы по поддержке любого прекращения огня и мира в Украине, "будь то на суше, будь то в воздухе, будь то на море".

"Сильным результатом встречи стало то, что многие страны поддерживают Украину в этот критический момент, как они поддерживают ее уже более трех лет, до тех пор, пока это необходимо", - сказал Стармер.

"Коалиция желающих"

Ранее мы писали о том, что Стармер планирует сформировать т.н. "Коалицию желающих" под председательством Великобритании. Ее задачей будет организация механизмов для защиты мирного соглашения Украины и России.

Кроме этого известно, что Лондон готов отправить миротворческий военный контингент при поддержке авиации.

Сегодня в Париже проходит саммит "Коалиции желающих", с участием президента Владимира Зеленского.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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