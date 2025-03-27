Стармер: Россия затягивает мир, поэтому мир должен усилить санкции

По его словам, партнеры Украины согласились, что необходимо предоставить Киеву большую поддержку, "чтобы убедиться, что Украина находится в сильной позиции, как сейчас, так и во время дальнейших переговоров".

Он заявил, что "была полная ясность в том, что сейчас не время для отмены санкций".

"Наоборот, мы обсуждали, как можно усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США и заставить Россию сесть за стол переговоров путем дальнейшего давления со стороны этой группы стран", - сказал он.

На встрече также обсуждали "военные и оперативные" планы по поддержке любого прекращения огня и мира в Украине, "будь то на суше, будь то в воздухе, будь то на море".

"Сильным результатом встречи стало то, что многие страны поддерживают Украину в этот критический момент, как они поддерживают ее уже более трех лет, до тех пор, пока это необходимо", - сказал Стармер.