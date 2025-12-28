RU

Стармер не присоединился к разговору Зеленского с лидерами ЕС: The Telegraph назвало причину

Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не принял участия в важном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами из-за загруженного рабочего графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Telegraph.

В субботу вечером Зеленский провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши накануне своей ключевой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Ожидается, что эта встреча может стать переломным моментом в войне России против Украины и будет сосредоточен на путях ее завершения.

Великобритания была представлена на переговорах советником по национальной безопасности Джонатаном Павеллом. В канцелярии премьера отметили, что участие Стармера в этом разговоре изначально не планировалось, а Пауэлл регулярно присоединяется к таким контактам от имени Лондона. Также в звонке участвовали советники по национальной безопасности других европейских стран.

На Даунинг-стрит отметили, что Стармер поддерживает регулярный контакт с Зеленским и мировыми лидерами, однако на этот раз не смог присоединиться из-за "давления, связанного с рабочим расписанием". Там добавили, что накануне он общался с лидерами Франции, Германии и Италии и остается вовлеченным в постоянную дипломатию по прекращению войны в Украине.

В тот же вечер Зеленский по дороге в США совершил остановку в Канаде, где встретился с премьер-министром Марком Карни. Во время переговоров Оттава подтвердила новый пакет помощи Украине на 2,5 млрд долларов.

После этого президент Украины снова провел телефонный разговор с европейскими лидерами, подчеркнув необходимость "сильных позиций", чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина придерживаться будущего мирного соглашения.

К обсуждению присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

 

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, 28 декабря в резиденции Дональда Трампа во Флориде запланирована встреча лидеров США и Украины, во время которой стороны планируют обсудить мирный план.

СМИ сообщали, что Владимир Зеленский намерен использовать переговоры с Трампом для устранения ключевых разногласий в подходах к этому документу.

Зеленский ранее заявлял, что обязательно поднимет вопрос территориальной целостности, в частности Донбасса и Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, Зеленский отмечал, что планирует обсудить пять ключевых пунктов, среди которых гарантии безопасности, военная составляющая, план восстановления и дальнейшая последовательность действий.

Известно, что Зеленский уже прибыл во Флориду, а его встреча с Трампом состоится раньше запланированного.

