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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стармер посоветовал Зеленскому вернуться к диалогу с Трампом и соглашению с США, - FT

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Британии Кир Стармер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом после их спора в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.

Как отмечает издание, вечером в субботу, 1 марта, после встречи с Зеленским премьер Британии позвонил Трампу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы сообщить им последние новости. Британские официальные лица заявили, что переговоры были "сосредоточены на продвижении вперед".

По словам одного из союзников Страмера, премьер-министр на саммите 2 марта даст понять европейским лидерам, что "ведутся только одни переговоры - и это переговоры Трампа".

Другой собеседник отметил, что Стармер скажет европейским лидерам, что они должны подкрепить свою словесную поддержку Зеленского действиями: "Сейчас Украине нужны оружие и масло. Ей не нужны люди, которые пишут в Twіtter и сигнализируют о добродетели".

По словам источников FT, Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить соглашение о полезных ископаемых после пятничного конфликта в Овальном кабинете.

По словам британских чиновников, во время субботней встречи Стармер сказал Зеленскому, что он должен сначала наладить отношения с Трампом и что любой мир не будет длительным, если его не будут гарантировать США.

"Приоритет премьер-министра - сделать все возможное, чтобы защитить Украину. Это означает, что США должны быть вовлечены. Вы должны наладить эти отношения и вернуться к соглашению о добыче полезных ископаемых", - заявил один из соратников Стармера.

Спор между Зеленским и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон 28 февраля, где встретился с президентом Дональдом Трампом.

Во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.

Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома, а после этого Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.

После США Зеленский приехал в Лондон. Он встретился с премьером Киром Стармером. Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВеликобританияДональд ТрампМирные переговоры