Стармер о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: позиция Москвы неприемлема

Россия продемонстрировала неприемлемую позицию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Такое происходит уже не впервые.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Стармер рассказал, что он, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи лидеры разговаривали с президентом США Дональдом Трампом по телефону.

Главным предметом обсуждений стали переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле.

"Позиция России явно неприемлема, и это происходит не впервые. По итогам встречи с президентом Зеленским и звонка президенту Трампу, мы сейчас тесно координируем нашу реакцию и продолжим это делать", - добавил глава британского правительства.