Стармер о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: позиция Москвы неприемлема
Россия продемонстрировала неприемлемую позицию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Такое происходит уже не впервые.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Стармер рассказал, что он, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи лидеры разговаривали с президентом США Дональдом Трампом по телефону.
Главным предметом обсуждений стали переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле.
"Позиция России явно неприемлема, и это происходит не впервые. По итогам встречи с президентом Зеленским и звонка президенту Трампу, мы сейчас тесно координируем нашу реакцию и продолжим это делать", - добавил глава британского правительства.
Неприемлемые идеи России
Напомним, пока что о российских требованиях писали только СМИ со ссылкой на собственные источники.
В частности, Sky News утверждало, что на встрече Россия требовала вывода украинских воинов из четырех областей. Это стало бы "предпосылкой" для прекращения огня.
Также корреспондент The Economist Оливер Кэрролл отмечал, что Россия во время переговоров угрожала захватить Харьковскую и Сумскую области.
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