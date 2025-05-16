Стармер про переговори України та РФ у Стамбулі: позиція Москви неприйнятна
Росія продемонструвала неприйнятну позицію на переговорах з Україною в Стамбулі. Таке відбувається вже не вперше.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Стармер розповів, що він, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр Польщі Дональд Туск провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі лідери розмовляли з президентом США Дональдом Трампом телефоном.
Головним предметом обговорень стали переговори між Україною і Росією в Стамбулі.
"Позиція Росії явно неприйнятна, і це відбувається не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і дзвінка президенту Трампу, ми зараз тісно координуємо нашу реакцію і продовжимо це робити", - додав глава британського уряду.
Неприйнятні ідеї Росії
Нагадаємо, поки що про російські вимоги писали тільки ЗМІ з посиланням на власні джерела.
Зокрема, Sky News стверджувало, що на зустрічі Росія вимагала виведення українських воїнів із чотирьох областей. Це стало б "передумовою" для припинення вогню.
Також кореспондент The Economist Олівер Керролл зазначав, що Росія під час переговорів погрожувала захопити Харківську та Сумську області.
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