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Стармер про переговори України та РФ у Стамбулі: позиція Москви неприйнятна

П'ятниця 16 травня 2025 17:46
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Стармер про переговори України та РФ у Стамбулі: позиція Москви неприйнятна Фото: Кір Стармер, прем'єр Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія продемонструвала неприйнятну позицію на переговорах з Україною в Стамбулі. Таке відбувається вже не вперше.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Стармер розповів, що він, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр Польщі Дональд Туск провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі лідери розмовляли з президентом США Дональдом Трампом телефоном.

Головним предметом обговорень стали переговори між Україною і Росією в Стамбулі.

"Позиція Росії явно неприйнятна, і це відбувається не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і дзвінка президенту Трампу, ми зараз тісно координуємо нашу реакцію і продовжимо це робити", - додав глава британського уряду.

Неприйнятні ідеї Росії

Нагадаємо, поки що про російські вимоги писали тільки ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Зокрема, Sky News стверджувало, що на зустрічі Росія вимагала виведення українських воїнів із чотирьох областей. Це стало б "передумовою" для припинення вогню.

Також кореспондент The Economist Олівер Керролл зазначав, що Росія під час переговорів погрожувала захопити Харківську та Сумську області.

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Російська Федерація Стамбул Кір Стармер Мирні переговори Війна в Україні
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