Стармер назвал единственный способ сдержать Россию от повторного нападения на Украину

Стармер повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто "мирное соглашение". В то же время он подчеркнул, что это должно произойти при поддержке США.

"Гарантия безопасности со стороны США - это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", - подчеркнул он.

Британский премьер отметил, что на карту поставлено не только будущее Украины.

"Это экзистенциальный вопрос для Европы в целом, а потому жизненно важен для национальных интересов Британии. Это уникальный момент для коллективной безопасности нашего континента. Любое мирное соглашение для Украины должно защищать ее суверенитет и сдерживать Владимира Путина от участия в дальнейшей агрессии в будущем", - подчеркнул Стармер.

Он также подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами длительного мира".

Кроме того, Стармер анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшие дни" и выразил надежду, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками.