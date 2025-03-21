Стармер инициирует меры, которые не позволят Путину нарушить мирное соглашение по Украине

По словам главы британского правительства, любое соглашение о прекращении боевых действий между Россией и Украиной будет "длительным" только при условии, что будут "приняты меры безопасности".

"Договоренности по безопасности дадут понять России, что будут серьезные последствия, если она нарушит любое соглашение", - заявил Стармер после встречи высшего военного руководства в Лондоне.

Премьер также отметил, что Британия и ее союзники переходят от "политического импульса" к "военному планированию", которое, по его словам, "должно быть сделано сейчас", - до того, как соглашение будет заключено.

"Жизненно важно, чтобы мы проделали эту работу, потому что мы знаем одну вещь наверняка: соглашение, за которым ничего не стоит, - это то, что Путин нарушит. Мы знаем это, потому что это произошло раньше. Я абсолютно уверен, что это произойдет снова", - сказал глава правительства.

В Лондоне в объединенном штабе состоялось закрытое совещание руководителей военных ведомств 20 стран. Во время встречи присутствующие обсуждали предложения по размещению войск в Украине для обеспечения безопасности в рамках любого мирного соглашения с РФ.

По итогам встречи, Стармер заявил работникам СМИ, что переговоры в Лондоне были сосредоточены на том, как "сохранить небо, моря и границы Украины в безопасности".