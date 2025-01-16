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Стармер хочет обеспечить Украине "максимально сильную позицию" перед приходом Трампа

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина должна получить максимально сильную позицию перед вступлением избранного президента США Дональда Трампа в должность. Британия остается лидером.

Об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Очень важно, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции. Это то, за что я ратовал с тех пор, как был премьер-министром", - сказала он во время посещения больницы в Киеве.

Стармер сообщил, что это его седьмая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я нахожусь в ожоговом отделении одной из киевских больниц, что является мрачным напоминанием о том, какую высокую цену платит Украина. Поэтому мы должны оказать необходимую поддержку", - сказал премьер Британии.

Стармер заявил, что именно это он сегодня обсуждает с президентом Зеленским. "Мы никогда не должны отступать от этого, и мы были лидерами", - добавил он.

 

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января находится в Киеве. Целью визита является подписание соглашения о 100-летнем партнерстве с Украиной. Соглашение будет базироваться на девяти основных "столпах".

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял о планах сократить поддержку Украины. Кроме того, он хочет добиться заключения мира между Россией и Украиной. По информации Bloomberg, европейские союзники Украины с осторожным оптимизмом смотрят на планы Трампа, ожидая, что он не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией.

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