В Европе с осторожным оптимизмом смотрят на позицию Трампа по Украине, - Bloomberg

Европейские союзники Украины с осторожным оптимизмом смотрят на то, что избранный президент США Дональд Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Такой вывод был сделан после серии частных переговоров с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины, сообщили анонимные европейские чиновники.

По их словам, обмен мнениями повышает вероятность того, что новая администрация может помочь пострадавшей от войны Украине вернуться к позиции силы до начала каких-либо переговоров.

Однако те, кто вел частные переговоры, предупреждают, что не знают, что предпримет будущий президент, который имеет обыкновение отвергать советы или менять позицию в последнюю минуту.

По словам европейцев, чиновники Трампа, по-видимому, восприимчивы к двум аргументам: что новый лидер США рискует подвергнуться унижению, сопоставимому с хаотичным выводом войск президента Джо Байдена из Афганистана, если он перекроет кислород Киеву, и что если позволить России добиться такой победы, это лишь подтолкнет Китай к рассмотрению более агрессивных шагов.

За неделю до присяги в качестве 47-го президента все еще неясно, как Трамп будет справляться с войной России, которая приближается к трехлетней отметке. Поскольку планировщики в команде Трампа предлагают несколько идей, нет плана действий для Украины, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января, заявили европейские и украинские чиновники.

Однако эти разговоры вызвали чувство осторожного облегчения в европейских столицах, где официальные лица обдумывали наихудшие сценарии на случай, если Трамп выполнит свое обещание быстро положить конец войне и, возможно, заключит сделку, которая оттеснит Киев и укрепит позиции президента России Владимира Путина.

Встреча в Мар-а-Лаго

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сторонница Украины, которая также укрепила свои связи с Трампом, посетив в этом месяце его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, заявила, что не предвидит размежевания с Украиной, и подчеркнула логику укрепления позиций Киева.

"Единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров - создать для них сложную ситуацию", - заявила Мелони на прошлой неделе после встречи с Трампом и его союзниками. "У Трампа есть возможность использовать как дипломатию, так и сдерживание", - добавила она, - "и я ожидаю, что так будет и в этот раз".

По крайней мере, кампания Трампа о том, что он положит конец войне Путина с Украиной к инаугурации, исключена из повестки дня. Его кандидат на пост специального посланника по Украине и России Кит Келлог на прошлой неделе заявил, что хотел бы, чтобы решение было найдено в течение первых 100 дней администрации.

Быстрое разрешение войны "теперь маловероятно - и мы слышим, что на самом деле график несколько сдвинулся к Пасхе", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Он сказал, что не видит "никаких доказательств того, что Путин хочет сесть за стол переговоров"

Поскольку российские войска продвигаются вперед и захватывают территорию на востоке Украины, у Москвы нет стимула участвовать в переговорах, поскольку она укрепляет свою позицию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня в прошлом месяце, назвав его "дорогой в никуда".

Чиновники из команды Трампа высказывают свое мнение. Майкл Волц, главный помощник Трампа, назначенный им советником по национальной безопасности, дал понять, что Украине будет предложено снизить призывной возраст, чтобы укрепить ее позиции на поле боя перед любым урегулированием.

Но европейские лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, выразили некоторое удивление после разговоров с Трампом открытостью избранного президента к решению. по словам европейских чиновников, Трамп задавал умные вопросы о войне на встречах и телефонных разговорах с европейцами.

Трамп выразил заинтересованность в контроле за сделкой века, когда речь зашла об Украине, сказали источники. Он также выразил критику поведения Путина, сказали они.

Тем не менее, по словам людей, избранный президент создал впечатление, что он не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США.

Позиция силы

Лидеры европейских столиц все больше убеждаются, что соглашение о прекращении войны появится в обозримом будущем. Есть надежда, что ужесточение санкций против Москвы и настойчивая военная поддержка Киева навлечет на Россию экономические и военные издержки и создаст возможность для переговоров по Украине.

На прошлой неделе США и Великобритания ввели самые жесткие санкции против российской нефтяной отрасли, нацелившись на две компании, на которые приходится более четверти российского экспорта нефти по морю.

По словам ряда официальных лиц, несмотря на предвыборную риторику, направленную против Украины, команда Трампа осознает, к чему может привести провал войны, особенно с учетом вывода войск из Афганистана.

Когда дело доходит до поиска решения, есть признание того, что любая сделка должна будет включать гарантии безопасности для Киева в той или иной форме, заявили они. Это неизбежно приведет к напряженным дебатам о том, следует ли отправлять американские войска, если Украина подвергнется нападению после прекращения огня, что является важным элементом для обеспечения европейской поддержки.

Келлог предложил сохранить уровень поддержки Украины, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы. Он набросал потенциальное соглашение, включающее замораживание текущей линии фронта и создание демилитаризованной зоны, откладывая вопрос членства Украины в НАТО "на длительный период".

Членство Украины в НАТО, отказ от которого является одним из главных требований России, вряд ли будет продвигаться вперед с Трампом, по словам европейских чиновников. Однако европейцы хотят сохранить этот вопрос на столе переговоров, заявили они.