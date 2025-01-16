Стармер хоче забезпечити Україні "максимально сильну позицію" перед приходом Трампа

Україна має отримати максимально сильну позицію перед вступом обраного президента США Дональда Трампа на посаду. Британія залишається лідером.
Про це сказав прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Дуже важливо, щоб Україна перебувала в максимально сильній позиції. Це те, за що я ратував відтоді, як був прем'єр-міністром", - сказав він під час відвідування лікарні в Києві.
Стармер повідомив, що це його сьома зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
"Я перебуваю в опіковому відділенні однієї з київських лікарень, що є похмурим нагадуванням про те, яку високу ціну платить Україна. Тому ми повинні надати необхідну підтримку", - сказав прем'єр Британії.
Стармер заявив, що саме це він сьогодні обговорює з президентом Зеленським. "Ми ніколи не повинні відступати від цього, і ми були лідерами", - додав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня перебуває в Києві. Метою візиту є підписання угоди про 100-річне партнерство з Україною. Угода базуватиметься на дев'яти основних "стовпах".
Обраний президент США Дональд Трамп заявляв про плани скоротити підтримку України. Крім того, він хоче домогтися укладення миру між Росією та Україною. За інформацією Bloomberg, європейські союзники України з обережним оптимізмом дивляться на плани Трампа, очікуючи, що він не змусить Київ вступити в передчасні переговори з Росією.