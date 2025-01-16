Стармер хоче забезпечити Україні "максимально сильну позицію" перед приходом Трампа

"Дуже важливо, щоб Україна перебувала в максимально сильній позиції. Це те, за що я ратував відтоді, як був прем'єр-міністром", - сказав він під час відвідування лікарні в Києві.

Стармер повідомив, що це його сьома зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я перебуваю в опіковому відділенні однієї з київських лікарень, що є похмурим нагадуванням про те, яку високу ціну платить Україна. Тому ми повинні надати необхідну підтримку", - сказав прем'єр Британії.

Стармер заявив, що саме це він сьогодні обговорює з президентом Зеленським. "Ми ніколи не повинні відступати від цього, і ми були лідерами", - додав він.