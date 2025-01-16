Стармер хочет обеспечить Украине "максимально сильную позицию" перед приходом Трампа

Об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Очень важно, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции. Это то, за что я ратовал с тех пор, как был премьер-министром", - сказала он во время посещения больницы в Киеве.

Стармер сообщил, что это его седьмая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я нахожусь в ожоговом отделении одной из киевских больниц, что является мрачным напоминанием о том, какую высокую цену платит Украина. Поэтому мы должны оказать необходимую поддержку", - сказал премьер Британии.

Стармер заявил, что именно это он сегодня обсуждает с президентом Зеленским. "Мы никогда не должны отступать от этого, и мы были лидерами", - добавил он.