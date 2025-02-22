Starlink в Украине не отключают, но на фронте есть и альтернативные "вещи", - ЦПД

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", - написал он.

Напомним, по данным издания Reuters, американские представители, которые работают над соглашением о доступе к украинским ископаемым, угрожают возможным прекращением доступа Украины к спутниковому интернету Starlink, который является критически важным для связи на фронте.

Источники Reuters отмечают, что этот вопрос был поднят на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение по соглашению.