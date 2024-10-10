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Starlink для Украины финансирует исключительно Варшава, не Маск, - МИД Польши

Четверг 10 октября 2024 22:34
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Starlink для Украины финансирует исключительно Варшава, не Маск, - МИД Польши Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (getty images)
Автор: Наталья Кава

Терминалы Starlink, полученные Украиной, были профинансированы Польшей. Илон Маск не имел к этому отношению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет Польское радио.

По его словам, только Польша, а не Илон Маск, спонсирует модули Starlink в Украине. Он также заявил, что Варшава и дальше продолжит финансировать их закупку для Украины, ведь Starlink обеспечивает доступ к сети даже в сложных условиях.

"Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются г-ном Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей", - сказал Сикорский.

Помощь Украине с терминалами Starlink

Напомним, Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в интернет. Эти системы украинские военные привлекают на войне, особенно в районах, которые расположены вблизи линии фронта.

С начала полномасштабного вторжения Польша начала передавать их Украине. В частности, к августу 2022 года Украина получила от Польши 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink.

В конце прошлого года стало известно, что Украина получила от Польши еще пять тысяч терминалов Starlink. Их решили использовать в прифронтовых регионах.

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