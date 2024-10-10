Starlink для Украины финансирует исключительно Варшава, не Маск, - МИД Польши

Терминалы Starlink, полученные Украиной, были профинансированы Польшей. Илон Маск не имел к этому отношению.

По его словам, только Польша, а не Илон Маск, спонсирует модули Starlink в Украине. Он также заявил, что Варшава и дальше продолжит финансировать их закупку для Украины, ведь Starlink обеспечивает доступ к сети даже в сложных условиях.

"Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются г-ном Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей", - сказал Сикорский.

Помощь Украине с терминалами Starlink

Напомним, Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в интернет. Эти системы украинские военные привлекают на войне, особенно в районах, которые расположены вблизи линии фронта.