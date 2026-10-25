Зеленский предположил, почему Путин захотел возобновить переговоры с Украиной

Согласие российского диктатора Владимира Путина на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не означает, что они состоятся.

"Ну, давайте посмотрим, чтобы это произошло, да? Будем с вами прагматичными. О результате нужно говорить не "до", а "после" соответствующей встречи. Что там сейчас произойдет? Какие могут быть эскалационные события на Ближнем Востоке? Состоится ли эта встреча в Абу-Даби или, возможно, она пройдет в Европе? Посмотрим", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, сейчас он не знает, что именно повлияло на резкое изменение позиции Путина относительно мирных переговоров с Украиной. Тем не менее определенные предположения у него есть.

"Что повлияло? Не могу сказать. Может, есть какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно", - заявил Зеленский.

На фоне последних событий он также предостерег власти США от дальнейшего снятия санкций против РФ.

"Я хотел бы сказать американцам, что не хочу, чтобы к встрече трех лидеров, когда она состоится - а в том, что она должна состояться, нет сомнений, - мы подошли, сняв все санкции с Российской Федерации. Это важный момент. Санкции вводились за агрессию, а не за возможность поболтать", - подчеркнул Зеленский.