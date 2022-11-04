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Медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, - Ляшко

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 22:06
Медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, - Ляшко Фото: медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink (starlink.com)
Автор: Константин Широкун

Медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, чтобы иметь возможность работать с электронной системой здравоохранения и иметь доступ к интернету.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"У нас есть уже более 400 Starlink, они переданы в работающие учреждения здравоохранения. В первую очередь это прифронтовые учреждения здравоохранения, для того чтобы они могли работать и с электронной системой здравоохранения и плюс был доступ к интернету", - сообщил Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день 100% медучреждений, предоставляющих стационарную помощь, обеспечены дизельными генераторами на случай перебоев с электроэнергией.

Напомним, SpaceX попросила Пентагон финансировать услуги Starlink в Украине. Компания заявила, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени". Затем компания SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink.

Также сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, используемого для снабжения оружием и оборудованием.

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