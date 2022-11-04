Медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, - Ляшко

Медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, чтобы иметь возможность работать с электронной системой здравоохранения и иметь доступ к интернету.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"У нас есть уже более 400 Starlink, они переданы в работающие учреждения здравоохранения. В первую очередь это прифронтовые учреждения здравоохранения, для того чтобы они могли работать и с электронной системой здравоохранения и плюс был доступ к интернету", - сообщил Ляшко. По его словам, на сегодняшний день 100% медучреждений, предоставляющих стационарную помощь, обеспечены дизельными генераторами на случай перебоев с электроэнергией.