Starlink в каждом смартфоне: Украина одной из первых запускает новую технологию связи

"Эта технология (Starlink Direct to Cell - ред.) позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS", - уточнил первый вице-премьер.



Федоров обратил внимание, что технология предусматривает, что пользователям будет достаточно только 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой. Дорогостоящего оборудования не понадобится.

"Украинцы могут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или отсутствия электроэнергии. Главное условие для технологии - прямая видимость неба", - рассказал он.

Официальный запуск Starlink Direct to Cell планируется этой осенью.

По словам Федорова, он протестировал технологию Starlink Direct to Cell вместе с CEO "Киевстара" Александром Комаровым. Они обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник.

Федоров уточнил, что помимо Украины Starlink Direct to Cell также запускают Австралия, Япония, Канада и Новая Зеландия.

"Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца - один из наших ключевых приоритетов", - добавил он.