Старый ЗРК "Куб" против современных БПЛА: украинские военные показали результат (видео)

По информации военных, ракетный комплекс "Куб" вернулся на службу и успешно отражает удары дронов.

Комплекс, разработанный в 1960-х для борьбы с самолетами, адаптирован к современным угрозам, в частности массового применения ударных БПЛА.

Ключевая сила системы не только техника, а профессиональное применение. Украинские специалисты объединили проверенную платформу с современными решениями управления и тактики.

Командование отметило, что в реальных боевых условиях уничтожено пять дронов "Shahed". Этот комплекс редко демонстрируют публично, но он работает там, где решается безопасность городов и людей.

"Не возраст системы главное. Главные - люди, которые держат небо", - отмечают военные.