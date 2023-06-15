Starbucks должен выплатить бывшей сотруднице 25 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В 2018 году двое темнокожих мужчин пришли к одному из Starbucks в Филадельфии. Сообщается, что сотрудники компании не позволили одному из них воспользоваться туалетом и попросили ребят уйти. После отказа они вызвали полицию. Правоохранители надели на мужчин наручники и вывели их из кафе.

Этот инцидент возмутил общественность и привел к массовым протестам против Starbucks, после чего компания закрыла на один день все свои 8000 магазинов в США, чтобы провести для работников тренинги по борьбе с предубеждением.

Региональный менеджер Starbucks в Филадельфии госпожа Филлипс была уволена. Однако она подала в суд на компанию обвинив их в неправомерном увольнении и несправедливом наказании "белых" работников.

Она отметила, что темнокожий руководитель заведения, где произошел инцидент, сохранил свою работу.

Приговор Суда

Федеральное жюри в Нью-Джерси установило, что Starbucks нарушила федеральные гражданские права госпожи Филлипс, а также закон штата, запрещающий дискриминацию по признаку расы, присудив 600 000 долларов компенсации и 25 млн долларов в виде штрафа.

Штрафы из-за расовой дискриминации

Федеральный суд Сан-Франциско обязал компанию Tesla выплатить около 3,2 млн долларов бывшему сотруднику из-за расизма.

Мужчина обвиняет компанию в бездействии, когда он неоднократно жаловался менеджерам, что работники завода во Фримонте, штат Калифорния, часто используют расистские оскорбления и свастику.