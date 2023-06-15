Starbucks має виплатити колишній співробітниці 25 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У 2018 році двоє темношкірих чоловіків прийшли до одного із Starbucks в Філадельфії. Повідомляється, що працівники компанії не дозволили одному з них скористатися туалетом і попросили хлопців піти. Після відмови, вони викликали поліцію. Правоохоронці одягли на чоловіків наручники та вивели їх із кафе.

Цей інцидент обурив громадськість та призвів до масових протестів проти Starbucks, після чого компанія закрила на один день всі свої 8000 магазинів у США, щоб провести для працівників тренінги з боротьби з упередженням.

Регіонального менеджера Starbucks в Філадельфії пані Філліпс було звільнено. Однак вона подала до суду на компанію звинувативши їх у неправомірному звільненні та несправедливому покаранні "білих" працівників.

Вона зазначила, що темношкірий керівник закладу, де стався інцидент зберіг свою роботу.

Вирок Суду

Федеральне журі в Нью-Джерсі встановило, що Starbucks порушила федеральні громадянські права пані Філліпс, а також закон штату, який забороняє дискримінацію за ознакою раси, присудивши 600 000 доларів компенсації та 25 млн доларів у вигляді штрафу.

Штрафи через расову дискримінацію

Федеральний суд Сан-Франциско зобов'язав компанію Tesla виплатити близько 3,2 млн доларів колишньому співробітнику через расизм.

Чоловік звинувати компанію у бездіяльності, коли він неодноразово скаржився менеджерам, що працівники заводу у Фрімонті, штат Каліфорнія, часто використовують расистські образи та свастику.