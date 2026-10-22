ВСУ обезвредили рекордное количество солдат РФ за все время войны

Только за 21 октября Силы обороны Украины ликвидировали 2250 российских военнослужащих убитыми и ранеными. Это абсолютный рекорд за весь период полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

"Украинцы прилагают максимум усилий, чтобы сохранить каждую жизнь своих военных и гражданских. В России же солдат - просто ресурс, который не жалеют и отправляют на уничтожение", - подчеркнули украинские воины.

Кроме того, Генштаб ВСУ обнародовал рейтинг дней, в которые враг понес наибольшие суточные потери в живой силе:

21.10.2026 - 2250 человек; 19.12.2024 - 2200 человек; 18.10.2026 - 2100 человек; 27.09.2026 - 2090 человек; 28.11.2024 - 2030 человек.

Что важно понимать, три из пяти самых высоких показателей приходятся на сентябрь и октябрь 2026 года.

Более того, указано, что прошлый рекорд продержался около двух лет.

В Генштабе ВСУ обращают внимание на то, что с начала 2026 года общие потери российского агрессора в личном составе составили около 363 820 человек. А от 24 февраля 2022 года вражеские войска не досчитались 1 572 790 своих солдат.

"Потери противника растут от месяца к месяцу. В феврале 2026 года они составили 26 090 человек, а в сентябре достигли 46 230 человек. Сентябрь стал самым большим месячным показателем с начала года", - отмечают защитники.

Также указано, что за неполные три недели октября потери армии РФ достигли почти 37 тысяч человек.

"Силы обороны Украины системно истощают наступательный потенциал армии РФ для полного прекращения вооруженной агрессии России против нашей страны", - подытожили в Генштабе ВСУ.