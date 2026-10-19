Удар по "Черниговской" в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео)
В результате вражеских обстрелов Киева повреждена наземная инфраструктура станции метро "Черниговская". Она находится на левом берегу столицы.
РБК-Украина в материале показывает, как выглядит станция после российской атаки.
В частности, повреждения получили станция "Черниговская", а также железнодорожные пути и кабельная сеть.
Из-за повреждений инфраструктуры на "красной" линии метрополитена временно изменен график движения.
Фото: В Киеве повреждена станция метро "Черниговская" (Людмила Тягнирядно, ведущая Украинского радио)
Движение поездов обеспечено на отрезке между станциями "Академгородок" - "Дарница" в соответствии с обычным графиком.
У Києві після атаки РФ пошкоджений McDonald’s на Шулявці#ЕксклюзивРБКУкраїна #МакДональдз #RBCUkraineExclusive #McDonalds pic.twitter.com/i8Dhpx1H1l— РБК-Україна (@rbc_ukraine) October 19, 2026
Временно закрыты на вход и выход станции "Черниговская" и "Лесная".
На месте попадания работают профильные службы и аварийные бригады.
Обстрел Киева
Напомним, вечером 18 октября, а также ночью и утром 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками.
По данным городских властей, в результате обстрелов в столице погиб один человек, еще восемь пострадали.
По словам президента Владимира Зеленского, снова мишенью были энергетика и инфраструктура. Впрочем, повреждения получили жилые дома, медицинские учреждения, школа, спорткомплекс, супермаркет, автозаправочные станции и другие объекты. В частности, из-за атаки пострадал ТРЦ Cosmo Multimall, ранее известный как "Космополит".