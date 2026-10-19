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Удар по "Черниговской" в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео)

12:41 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Удар по "Черниговской" в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео) Фото: В Киеве повреждена станция метро "Черниговская" (Людмила Тягнирядно, ведущая Украинского радио)
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В результате вражеских обстрелов Киева повреждена наземная инфраструктура станции метро "Черниговская". Она находится на левом берегу столицы.

РБК-Украина в материале показывает, как выглядит станция после российской атаки.

В частности, повреждения получили станция "Черниговская", а также железнодорожные пути и кабельная сеть.

Из-за повреждений инфраструктуры на "красной" линии метрополитена временно изменен график движения.

Удар по &quot;Черниговской&quot; в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео)Удар по &quot;Черниговской&quot; в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео)Удар по &quot;Черниговской&quot; в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео)Удар по &quot;Черниговской&quot; в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео)

Фото: В Киеве повреждена станция метро "Черниговская" (Людмила Тягнирядно, ведущая Украинского радио)

Движение поездов обеспечено на отрезке между станциями "Академгородок" - "Дарница" в соответствии с обычным графиком.

Временно закрыты на вход и выход станции "Черниговская" и "Лесная".

На месте попадания работают профильные службы и аварийные бригады.

Обстрел Киева

Напомним, вечером 18 октября, а также ночью и утром 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками.

По данным городских властей, в результате обстрелов в столице погиб один человек, еще восемь пострадали.

По словам президента Владимира Зеленского, снова мишенью были энергетика и инфраструктура. Впрочем, повреждения получили жилые дома, медицинские учреждения, школа, спорткомплекс, супермаркет, автозаправочные станции и другие объекты. В частности, из-за атаки пострадал ТРЦ Cosmo Multimall, ранее известный как "Космополит".

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