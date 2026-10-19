Удар по "Черниговской" в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео)

В результате вражеских обстрелов Киева повреждена наземная инфраструктура станции метро "Черниговская". Она находится на левом берегу столицы.

РБК-Украина в материале показывает, как выглядит станция после российской атаки.

Временно закрыты на вход и выход станции "Черниговская" и "Лесная".

Движение поездов обеспечено на отрезке между станциями "Академгородок" - "Дарница" в соответствии с обычным графиком.

В частности, повреждения получили станция "Черниговская", а также железнодорожные пути и кабельная сеть.

Обстрел Киева

Напомним, вечером 18 октября, а также ночью и утром 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками.

По данным городских властей, в результате обстрелов в столице погиб один человек, еще восемь пострадали.

По словам президента Владимира Зеленского, снова мишенью были энергетика и инфраструктура. Впрочем, повреждения получили жилые дома, медицинские учреждения, школа, спорткомплекс, супермаркет, автозаправочные станции и другие объекты. В частности, из-за атаки пострадал ТРЦ Cosmo Multimall, ранее известный как "Космополит".