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Станція Краматорськ закрита. В УЗ уточнили інформацію щодо евакуації з Донбасу

Фото: УЗ уточнили інформацію щодо евакуації з Донбасу (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Марія Кучерявець

Станцію Краматорськ закрито для евакуації та приймання поїздів. Водночас евакуаційні рейси сьогодні вирушать зі Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакорейсом поїзд 45 до Ужгорода, очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно", - йдеться в повідомленні.

При цьому точний час відправлення в УЗ наразі не повідомляють, поїзди відправлятимуться в міру наповнення.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську.

Згодом у прес-службі "Укрзалізниці" заявили, що під час ракетного обстрілу загинули щонайменше 30 осіб, ще понад 100 отримали поранення.

На ракетний обстріл вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог завдав удару ракетою "Точка-У".

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УкрзалізницяКраматорськВійна Росії проти України