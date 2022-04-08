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Станция Краматорск закрыта. В УЗ уточнили информацию об эвакуации из Донбасса

Фото: УЗ уточнили информацию об эвакуации из Донбасса (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Мария Кучерявец

Станция Краматорск закрыта для эвакуации и приема поездов. В то же время эвакуационные рейсы сегодня отправятся из Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Пока станция Краматорск закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакорейсом поезд 45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно", - говорится в сообщении.

При этом точное время отправления в УЗ пока не сообщается, поезда будут отправляться по мере наполнения.

Напомним, сегодня стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Впоследствии в пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что во время ракетного обстрела погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения.

На ракетный обстрел уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что враг нанес удар ракетой "Точка-У".

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УкрзализныцяКраматорскВойна России против Украины