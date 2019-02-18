На станції "Золоті ворота" і "Театральна" теж шукають вибухівку

Станції метро закриті у зв'язку з повідомлення про мінування

Станции киевского метро "Золотые ворота", "Театральная" и пересадка закрыты в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В настоящее время также проверяются станции киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта".

"Станции "Золотые ворота" и "Театральная" + пересадка закрыты. Также проверяются станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка. Анонимное сообщение о минировании. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Киеве станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и пересадка закрыты в связи с сообщение о минировании.

Добавим, ранее сообщалось, что в Киеве закрыли две станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. Позже в пресс-службе метро сообщили, что станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" и пересадка проверены и работают в обычном режиме". Отмечалось, что спасатели не обнаружили взрывоопасных предметов.