"Станьте независимыми от России": Сибига ответил Венгрии на претензии из-за "Дружбы"

Как сообщает РБК-Украина , об этом он написал в Twitter.

Что предшествовало

В последнее время украинские дроны несколько раз атаковали российский трубопровод "Дружба". Он перекачивает нефть из РФ в Европу. В частности, в Венгрию и Словакию. Однако после атак перекачка прекратилась.

Во время пресс-конференции 24 августа президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос заявил, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами. Однако теперь существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии - будет связано с позицией Будапешта.

Сам же глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский якобы использовал День Независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии. Он также пожаловался на украинские атаки, приписав сюда "нарушение суверенитета" Венгрии.

"Украина в последние дни осуществила серьезные атаки против безопасности наших энергопоставок, но атаки против энергетической безопасности можно интерпретировать как атаки против суверенитета", - заявил Сийярто.

Что посоветовал Сибига

В ответ на заявление Сийярто Сибига решил ответить "венгерским стилем".

"Не нужно указывать президенту Украины, что ему делать или говорить, и когда. Он является президентом Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии зависит от вас самих. Диверсифицируйте источники энергии и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", - написал он.

На это Сийярто снова заявил, что это не война Венгрии.

"Прекратите атаковать нашу энергетическую безопасность! Это не наша война", - ответил он Сибизи.