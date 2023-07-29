Более 100 "вагнеровцев" перемещают к Сувальскому коридору, - премьер Польши

Боевиков ЧВК "Вагнера", дислоцируемых в Беларуси, направили в сторону Сувальского коридора. Он объединяет Польшу со странами Балтии и разделяет Беларусь и Калининградскую область РФ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Глава правительства подчеркнул, что Польша последние два года сталкивается с постоянными атаками на своей границе. Только в этом году зафиксировано 16 тысяч попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которых, по его словам, заманивают диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко, чтобы "протолкнуть в Польшу".

Он отметил, что теперь страны-агрессорки направили сотню боевиков ЧВК "Вагнера" к Сувальскому коридору.

"Сейчас ситуация становится еще опаснее. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувальского перешейка возле Гродно в Беларуси", - заявил Моравецкий.

Премьер заявил, что это "шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". Моравецкий предположил, что "вагнеровцы", вероятно, будут замаскированы под белорусских пограничников, будут помогать иммигрантам незаконно попасть в Польшу и дестабилизировать ситуацию в стране. По мнению премьера, сами боевики тоже могут попытаться проникнуть на польскую территорию.

Справка. Сувальский перешеек иногда называют стратегической точкой для НАТО. Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и вместе с тем отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, после неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они размещаются в палаточном городке у военной базы Осиповичи.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока ЧВК "Вагнера" в Беларуси не представляет угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

При этом Украина не исключает, что "вагнеровцы" могут использоваться для возможных провокаций на границе с НАТО.

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