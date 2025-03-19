Положение Украины на фронте лучше, чем предполагается, - президент Финляндии

Стубб отметил, что его оценка событий на фронте в Украине основана на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой.

"Сегодня мы узнали от президента Зеленского о ситуации на восточном фронте и в Курске. Лучше, чем утверждают открытые источники", - подчеркнул он.

Глава финского государства не раскрыл, что именно он имеет в виду.

"Я доверяю оценке президента Зеленского больше, чем оценке президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - добавил он.