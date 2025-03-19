Становище України на фронті краще, ніж передбачається, - президент Фінляндії

Стубб зазначив, що його оцінка подій на фронті в Україні ґрунтується на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським та його командою.

"Сьогодні ми дізналися від президента Зеленського про ситуацію на східному фронті і в Курську. Краще, ніж стверджують відкриті джерела", - підкреслив він.

Глава фінської держави не розкрив, що саме він має на увазі.

"Я довіряю оцінці президента Зеленського більше, ніж оцінці президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - додав він.