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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Становище України на фронті краще, ніж передбачається, - президент Фінляндії

Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна перебуває в кращому військовому становищі, ніж про це повідомляють відкриті джерела. Йдеться про бої у східній частині України та Курській області.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Yle заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Стубб зазначив, що його оцінка подій на фронті в Україні ґрунтується на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським та його командою.

"Сьогодні ми дізналися від президента Зеленського про ситуацію на східному фронті і в Курську. Краще, ніж стверджують відкриті джерела", - підкреслив він.

Глава фінської держави не розкрив, що саме він має на увазі.

"Я довіряю оцінці президента Зеленського більше, ніж оцінці президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - додав він.

 

Чутки про оточення українських солдатів

Нагадаємо, Росія нещодавно заявила, що українські воїни в Курській області нібито перебувають в оточенні. І тих, хто відмовиться здаватися в полон, уб'ють.

Цій інформації довіряє, зокрема, президент США Дональд Трамп. Перед вчорашніми переговорами з російським диктатором Володимиром Путіним американський лідер заявляв, що він хоче "врятувати" українських солдатів, які "фактично опинилися в полоні".

Також The New York Times написало, що українські воїни практично повністю вийшли з Курської області.

При цьому Генштаб ЗСУ зазначив, що бої в регіоні тривають. Українські захисники все ще продовжують контролювати ворожу територію.

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