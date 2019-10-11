В Станиці Луганській "замінували" Держадміністрацію, КПВВ і стадіон

В Станиці Луганської в п'ятницю, 11 жовтня, в поліцію надійшло повідомлення про замінування автостанції, стадіону, автозаправної станції та приміщення Державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, для перевірки повідомлення на місця можливого замінування прибули фахівці вибухотехніки і кінологи Головного управління Національної поліції у Луганській області та рятувальники ДСНС.

Співробітники Станично-Луганського відділу поліції і бійці батальйону "Луганськ-1" евакуювали працівників і відвідувачів і взяли під охорону периметр навколо зазначених у повідомленні об'єктів.

Для координації дій всіх служб на місце події прибули керівництво ГУНП та Станично-Луганського відділу поліції.

Фото: Станиця Луганська (lg.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 жовтня в Станиці Луганській був введений в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, який дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення. Обхідний міст буде працювати, поки будуть проводитися ремонтні роботи зруйнованої частини основного мосту.

Крім того, українська сторона СЦКК зафіксувала невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.